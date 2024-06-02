İyi bir lise kazanma hedefiyle tüm yıl boyunca hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için kader günü geldi çattı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran yani bugün 973 yurt içi ve yurt dışında 11 sınav merkezinde düzenleniyor. İsteye bağlı katılım olan merkezi sınava yönelik "LGS'ye kaç kişi giriyor, kaç öğrenci başvurdu?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...