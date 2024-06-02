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        Haberler Bilgi LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2024 LGS sınavı 1. ve 2. oturum saat kaçta bitiyor, kaç soru var ve kaç dakika sürüyor?

        LGS sınavı maratonu başladı! 2024 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavı, 2 Haziran Pazar yani bugün gerçekleştiriliyor. Hayalindeki liseyi kazanmak isteyen öğrenciler LGS 1. ve 2. oturumda ter döküyor. 1 milyondan fazla öğrencinin başvuruda bulunduğu Liselere Geçiş Sistemi sınavı sürerken gözler "2024 LGS saat kaçta bitecek?" sorularına çevrildi. İşte, LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi hakkında tüm merak edilenler haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 08:31 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:36
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        • 1

          LGS sınavı saat 09:30 itibarıyla ülke genelinde başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter döküyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi ve sınava dair tüm detaylar araştırılıyor. Peki, LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          2024 LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

          02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da başladı. Ancak kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekti. Sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika sürecek ve saat 10.45'te sona erecek.

        • 3

          LGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

          Ardından ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika olarak uygulanacak. 2. oturumunda sona ermesiyle beraber LGS sınavı 12.50'de bitiyor.

        • 4

          LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR VE TOPLAM KAÇ SORU VAR?

          Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

        • 5

          Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

        • 6

          LGS ADAYLARININ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

          Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.

          Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

        • 7
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