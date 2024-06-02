2024 LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da başladı. Ancak kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekti. Sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika sürecek ve saat 10.45'te sona erecek.