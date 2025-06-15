LGS'de sürpriz Arda Güler sorusu!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. LGS sınavında LaLiga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli yıldız Arda Güler ile ilgili Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu dikkat çekti.

REKLAM advertisement1 İşte o soru: Milli futbolcu Arda Güler, attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak sevincini kutluyor. Bunun ne anlama geldiği kendisine sorulduğunda "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor: başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum; sonucunu Allah'a bırakıyorum" dedi. REKLAM Bu metinde "tevekkül inancı" ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Zorlukların aşılmasında etkilidir. B) Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir. C) Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar. D) Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.