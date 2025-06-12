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        Haberler Bilgi Yaşam LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular: 2024- 2023-2022-2021- LGS çıkmış sorular neler?

        LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular: LGS çıkmış sorular neler?

        Liselere Geçiş Sistemi'ne hazırlanan öğrenciler LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılıyor. İyi bir lisenin hayalini kuran 8. sınıf öğrencilerine LGS'de sözel alanda toplam 50 soru sorulacak 75 dakika sürecek. Sınava girmeden önce eski soruları ve cevapları merak edenler 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) çıkmış soruları ve cevaplarını kontrol ediyor. Peki LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular neler? İşte, MEB LGS sözel ve sayısal çıkmış sorular ve cevapları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:12
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