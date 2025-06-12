LGS çıkmış sorular ve cevapları gündemde yer alıyor. Öğrenciler bu hafta sonu girecekleri Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS çıkmış soruları ve cevaplarını araştırıyor. 15 Haziran LGS sınavı öncesi öğrencilerin son kez göz atabilmeleri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimler ve Yabancı Dil LGS çıkmış soruları sizin için haberimizde derledik.