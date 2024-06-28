Başakşehir'de aynı okuldan üç LGS şampiyonu çıktı, LGS şampiyonları öğrencilere nasıl çalıştıklarını anlattı

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, son 6 senedir üst üste Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları çıkarırken bu sene bir ilke imza atarak aynı anda üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu oldu. 90 soruluk sınavın tüm sorularını doğru yanıtlayan Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 2024 yılının LGS birincileri oldu.

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, LGS'de liderliği elinde tutuyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca üst üste LGS şampiyonu çıkaran okulda bu yıl da gelenek bozulmadı. Ayrıca bu yıl ilk defa üç şampiyon birden çıkararak bir devlet okulunda aynı yıl üç LGS birincisi çıkarmayı başaran okul oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin mutlulukları yüzlerinden okundu.

“Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his”

Bu süreçte çok fazla dışarıya çıkamadığını ifade eden LGS birincisi Ecrin Kaptan, “Çok mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. Geç saatlere kadar ayakta durduğum da oldu. Ben aslında dört yanlış bekliyordum. Ama sonunda tam puan aldığımı gördüğümde çok mutlu oldum. İleride doktor olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim”

Sınava hazırlanırken sürekli olarak konu tekrarı ve deneme çözümleriyle ilerlediğini belirten LGS birincisi Mehmet Arif Yıldız, “Çok güzel bir duygu. Sonuçların gelmesini beklerken biraz stresliydim. Bu sonucu bekliyordum ama yine de belki kaydırma yapmışımdır diye şüphe vardı. Sonuçlar açıklanınca rahatladım. Son üç senedir çalışıyordum. Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim. Sınava girecek öğrencilere çok fazla test çözmelerini ve konu eksiği bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Meslek olarak mühendislik düşünüyorum” dedi.