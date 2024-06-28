LGS birincisi kim oldu? MEB LGS 2024 Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı?
LGS birincisi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınav sonuçları sonrası adayların sıralamaları, puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler tam puan almayı hedefliyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavda LGS birincisi kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2024 LGS'de kim birinci oldu? İşte LGS sınav birincisi
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LGS 2024 birincisi milyonların gündeminde yer alıyor. 28 Haziran'da açıklanan LGS sonuçları sonrası hangi il ve ilçeden birinci çıktığı belli oldu. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı, full çeken var mı?
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LGS TÜRKİYE 2024 BİRİNCİSİ KİM OLDU?
LGS birincisi belli oldu.
352 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.
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Başakşehir'de aynı okuldan üç LGS şampiyonu çıktı, LGS şampiyonları öğrencilere nasıl çalıştıklarını anlattı
Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, son 6 senedir üst üste Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları çıkarırken bu sene bir ilke imza atarak aynı anda üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu oldu. 90 soruluk sınavın tüm sorularını doğru yanıtlayan Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 2024 yılının LGS birincileri oldu.
Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, LGS'de liderliği elinde tutuyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca üst üste LGS şampiyonu çıkaran okulda bu yıl da gelenek bozulmadı. Ayrıca bu yıl ilk defa üç şampiyon birden çıkararak bir devlet okulunda aynı yıl üç LGS birincisi çıkarmayı başaran okul oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin mutlulukları yüzlerinden okundu.
“Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his”
Bu süreçte çok fazla dışarıya çıkamadığını ifade eden LGS birincisi Ecrin Kaptan, “Çok mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. Geç saatlere kadar ayakta durduğum da oldu. Ben aslında dört yanlış bekliyordum. Ama sonunda tam puan aldığımı gördüğümde çok mutlu oldum. İleride doktor olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
“Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim”
Sınava hazırlanırken sürekli olarak konu tekrarı ve deneme çözümleriyle ilerlediğini belirten LGS birincisi Mehmet Arif Yıldız, “Çok güzel bir duygu. Sonuçların gelmesini beklerken biraz stresliydim. Bu sonucu bekliyordum ama yine de belki kaydırma yapmışımdır diye şüphe vardı. Sonuçlar açıklanınca rahatladım. Son üç senedir çalışıyordum. Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim. Sınava girecek öğrencilere çok fazla test çözmelerini ve konu eksiği bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Meslek olarak mühendislik düşünüyorum” dedi.
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“Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim”
Sınava hazırlanırken sürekli olarak konu tekrarı ve deneme çözümleriyle ilerlediğini belirten LGS birincisi Mehmet Arif Yıldız, “Çok güzel bir duygu. Sonuçların gelmesini beklerken biraz stresliydim. Bu sonucu bekliyordum ama yine de belki kaydırma yapmışımdır diye şüphe vardı. Sonuçlar açıklanınca rahatladım. Son üç senedir çalışıyordum. Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim. Sınava girecek öğrencilere çok fazla test çözmelerini ve konu eksiği bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Meslek olarak mühendislik düşünüyorum” dedi.
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“Son haftalarda daha fazla ağırlık verdim”
Sınava gireceklere yapamadıkları sorular üzerinde durmalarını tavsiye eden LGS birincisi Ebrar Nalbant, “Heyecanlıydım. Biraz stres de vardı ama sonuçları öğrenince rahatladım. Sonucu bekliyordum. Kitapçığı kontrol etmiştim ve yanlışım yoktu. Sürekli olarak çalışıyordum ama son haftalarda daha fazla ağırlık verdim. Konu konu çalıştım. Çok uzun süre çalışmak yerine kısa aralıklarla çalışmayı tercih ettim. Sınava gireceklere özellikle yapamadıkları soruların üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Şu an daha meslek seçmedim. Gelecekte karar verecek zamanım olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Öğrenci ve öğretmenlerimizle işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık”
Bu başarının mimarlarının öğrenciler, öğretmenler ve veliler olduğunu dile getiren İBB Akşemsettin Ortaokulu Müdürü Mehmet Kızılay, “Geçen yıl İBB Akşemsettin Ortaokulu'na atandım. Şampiyon bir okula atandığımı biliyordum. Şampiyon bir takımı devralmanın zorluklarının farkındaydım. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık. Altı yıl boyunca süren bir başarının öyküsü bu. Beş yıldır sürekli şampiyon çıkarıyordu. Bu yıl da o zinciri kırmadan devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak üç öğrencimiz Türkiye derecesi elde etti. Türkiye'de bir devlet okulunda ilk defa bir yılda üç tane LGS şampiyonu çıktı. Bir yıl boyunca çok yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldık. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok güvendik. Bu başarının mimarları onlardı. Çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu.
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Şampiyon bir okula atandığımı biliyordum. Şampiyon bir takımı devralmanın zorluklarının farkındaydım. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık. Altı yıl boyunca süren bir başarının öyküsü bu. Beş yıldır sürekli şampiyon çıkarıyordu. Bu yıl da o zinciri kırmadan devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak üç öğrencimiz Türkiye derecesi elde etti. Türkiye'de bir devlet okulunda ilk defa bir yılda üç tane LGS şampiyonu çıktı. Bir yıl boyunca çok yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldık. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok güvendik. Bu başarının mimarları onlardı. Çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu.
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SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.
Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.
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Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.
LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.
Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
2024 LGS SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.
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GEÇEN SENE 2023 LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ VE BİRİNCİ OLDU?
MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2023 Merkezi Sınava katılan 1.030.195 öğrenciden tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 562 oldu.
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