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        Haberler Gündem Eğitim LGS birincisi 100 bin liralık başarı ödülünü Yetim Vakfına bağışladı

        LGS birincisi 100 bin liralık başarı ödülünü Yetim Vakfına bağışladı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerden Ömer Nadi Yılmaz, başarı ödülü olarak aldığı 100 bin lirayı Yetim Vakfına bağışladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:24
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        LGS birincisi 100 bin liralık ödülünü Yetim Vakfına bağışladı
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        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Nadi Yılmaz, 2025 LGS'de Türkiye birincisi olunca, sınava hazırlandığı kurum tarafından 100 bin lira değerinde hediye çekiyle ödüllendirildi.

        Aldığı hediyenin tamamını Yetim Vakfına bağışlama kararı alan Ömer Nadi Yılmaz, çekini Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz'a takdim etti. Öğrenci Yılmaz'ın yaptığı bağış, vakfın yetim çocuklarla ilgili faaliyet alanlarında değerlendirilmek üzere kuruma teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı Murat Yılmaz, Ömer Nadi Yılmaz'ın bağışını takdirle karşıladıklarını kaydederek, "Böylesi bir başarıdan sonra elde edilen ödülün, hiçbir yönlendirme olmadan doğrudan yetim çocukların istifadesine sunulması, yalnızca akademik değil, ahlaki bir üstünlüğün de göstergesidir. Kardeşimiz, birçok insana, özellikle de yaşıtlarına ilham verecek bir tavır sergiledi" ifadelerini kullandı.

        Genç bir öğrencinin, akademik başarı kadar erdemli davranmaya da önem verdiğini vurgulayan Yılmaz, Ömer Nadi'nin hem ailesi hem de eğitimcileri tarafından gururla karşılandığını belirtti.

        Yılmaz, bağışlanan 100 bin liranın vakfın dünya çapındaki faaliyetlerinde kullanılacağını aktararak, 2024 yılında 35 ülkede 2 buçuk milyona yakın kişiye ulaştıklarını kaydetti.

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