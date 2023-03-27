Leyl Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,

2- Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

3- Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

4- Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

5,6,7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8,9,10- Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

11- Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

12- Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir

13- Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14- Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15,16- O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17,18- Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19,20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).

21- Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.