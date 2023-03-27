Leyl Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,
2- Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,
3- Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
4- Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
5,6,7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
8,9,10- Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
11- Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.
12- Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir
13- Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
14- Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
15,16- O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
17,18- Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
19,20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
21- Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.