Nefesler tutuldu, Letonya - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak. 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Letonya - Türkiye maçı ile ilgili merak edilenleri derledik...

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya - Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır

Zeki Çelik

Merih Demiral

Çağlar Söyüncü

Mert Müldür

Berat Özdemir

Cengiz Ünder

Berkan Kutlu

Hakan Çalhanoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Burak Yılmaz