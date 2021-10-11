A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde puan kaybına tahammülümüzün olmadığı maçta Letonya'ya konuk oldu. 70'te geriye düşen ay-yıldızlılar pes etmedi ve maçı 2-1 kazanarak 2022 umutlarını sürdürdü.
Norveç'le berabere kaldıktan sonra hayati önem kazanan bu maça baskılı başlayan ay-yıldızlılar bir türlü golü bulamadı. 70'te ise Letonya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Oyuna 65'te giren Serdar Dursun 75'te skora dengeyi getirirken 97 yıllık laneti ise Burak Yılmaz sonlandırdı!
Ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Burak, VAR incelemesi sonrasında kazandığımız penaltıyı gole çevirdi ve Milli Takımımıza kritik bir zaferi getirdi. Ay-yıldızlılar gruptaki dördüncü galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti.
1924'TEN SONRA İLK KEZ!
Norveç'i takibini sürdüren A Milliler ayrıca Letonya karşısındaki 100 yıla yaklaşmış serisine de son verdi. A Milli Takımımız, bu mücadeleye kadar Letonya ile oynadığı son beş maçta da rakibini mağlup edememişti. Ay-yıldızlılar bu galibiyetle Letonya'yı 22 Haziran 1924'ten bu yana ilk kez mağlup etti. 2004'te Millilerimizin EURO 2004'e gitmesine engel olan Letonya'yı devirerek 97 yıllık lanete de son vermiş olduk.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!