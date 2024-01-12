Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu: Yıldız kadrolu!

        Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu: Yıldız kadrolu!

        Son olarak yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen Leonardo DiCaprio'nun yeni projesinde yıldız isimler yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hollywood'un usta oyuncularından birisi olarak görülen Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, usta yönetmen Paul Thomas Anderson'ın yeni filminde yer alacak. Anderson, 'Kan Dökülecek, Manolya, Ateşli Geceler ve Phantom Thread' gibi yapımları yönetti.

        • 2

          FİLMİN ADI HENÜZ BELLİ DEĞİL

          Yeni film projesinde DiCapiro'nun ödüllü oyuncu Sean Penn ve Regina Hall ile beraber rol alacağı iddia ediliyor. Warner Bros. imzalı filmin adı henüz açıklanmadı. Çekimleri 21 Ocak'ta başlayacak.

        • 3

          Deadline haberine göre 53 yaşındaki yönetmenin yeni film kariyerinin "en ticari" yapımı olacak.

          Filmin senaryosunu Anderson kaleme alırken yapımcılığını Sara Murphy ve Adam Somner üstleniyor.

        • 4

          Film hakkında birçok detay gizli tutuluyor ancak bütçesinin 100 milyon dolar civarı olduğu belirtiliyor. Oscar'a 11 kez aday olan Anderson, tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden birisi.

        • 5

          DiCaprio, The Revenant filmiyle Sean Pean ise Milk ve Gizemli Nehir filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        Habertürk Anasayfa