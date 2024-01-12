Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu: Yıldız kadrolu!
Son olarak yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği "Dolunay Katilleri" filmiyle gündeme gelen Leonardo DiCaprio'nun yeni projesinde yıldız isimler yer alıyor.
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Hollywood'un usta oyuncularından birisi olarak görülen Leonardo DiCaprio'nun yeni film projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, usta yönetmen Paul Thomas Anderson'ın yeni filminde yer alacak. Anderson, 'Kan Dökülecek, Manolya, Ateşli Geceler ve Phantom Thread' gibi yapımları yönetti.
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FİLMİN ADI HENÜZ BELLİ DEĞİL
Yeni film projesinde DiCapiro'nun ödüllü oyuncu Sean Penn ve Regina Hall ile beraber rol alacağı iddia ediliyor. Warner Bros. imzalı filmin adı henüz açıklanmadı. Çekimleri 21 Ocak'ta başlayacak.
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Deadline haberine göre 53 yaşındaki yönetmenin yeni film kariyerinin "en ticari" yapımı olacak.
Filmin senaryosunu Anderson kaleme alırken yapımcılığını Sara Murphy ve Adam Somner üstleniyor.
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Film hakkında birçok detay gizli tutuluyor ancak bütçesinin 100 milyon dolar civarı olduğu belirtiliyor. Oscar'a 11 kez aday olan Anderson, tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden birisi.
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DiCaprio, The Revenant filmiyle Sean Pean ise Milk ve Gizemli Nehir filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.