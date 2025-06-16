Lazio, G.Saray ve F.Bahçe'yle karşılaşacak
İtalyan ekibi Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yle hazırlık maçı oynayacak.
Giriş: 16.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:14
İkinci kez teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarri'yi getiren Lazio, yeni sezon öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
Yeni sezon öncesi Türkiye'ye gelecek Lazio, 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, daha sonra ise 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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