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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lazio, G.Saray ve F.Bahçe'yle karşılaşacak - Galatasaray Haberleri

        Lazio, G.Saray ve F.Bahçe'yle karşılaşacak

        İtalyan ekibi Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yle hazırlık maçı oynayacak.

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        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:14
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        Lazio, G.Saray ve F.Bahçe'yle karşılaşacak!
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        İkinci kez teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarri'yi getiren Lazio, yeni sezon öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

        Yeni sezon öncesi Türkiye'ye gelecek Lazio, 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, daha sonra ise 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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