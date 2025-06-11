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        Haberler Spor Transfer Lazio, Gedson Fernandes'i istiyor! - Futbol Haberleri

        Lazio, Gedson Fernandes'i istiyor!

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Portekizli orta sahayı çok beğendiği ve takımına istediği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:04
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          Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Gedson Fernandes'in son talibi Lazio oldu.

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          Corriero Dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın köklü kulübü Lazio, orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i listenin ilk sırasına ekledi.

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          Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi.

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          Haberde ayrıca, "Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes'in bonservis değeri yaklaşık 18 milyon Euro olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

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          Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri’nin oyun anlayışına uygun olduğu da vurgulandı.

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          Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 49 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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