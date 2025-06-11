Lazio, Gedson Fernandes'i istiyor!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Portekizli orta sahayı çok beğendiği ve takımına istediği belirtildi.
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Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Gedson Fernandes'in son talibi Lazio oldu.
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Corriero Dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın köklü kulübü Lazio, orta saha takviyesi için Gedson Fernandes'i listenin ilk sırasına ekledi.
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Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi.
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Haberde ayrıca, "Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes'in bonservis değeri yaklaşık 18 milyon Euro olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.
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Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri’nin oyun anlayışına uygun olduğu da vurgulandı.
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Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 49 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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