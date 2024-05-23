Lauryn Hill'in çalışması en iyi albüm seçildi

2. Thriller – Michael Jackson

1. The Miseducation of Lauryn Hill – Lauryn Hill

Apple Music, en iyi albüm için şu yorumu yazdı: Lauryn Hill'in 1998'deki ilk ve tek solo stüdyo albümü sarsıcı bir olaydı. Yalnızca dönemin en büyük yıldızlarından birinin albümü değil, bizzat dönemin ruhsal dünyasına şaşırtıcı derecede ham ve derin bir bakış sunuyordu. O, ilhamı ve yenilikçiliği onlarca yıl boyunca duyulabilen, nesilde bir kez görülen bir yetenekti ve öyle olmaya da devam ediyor.