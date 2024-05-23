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        Haberler Müzik Lauryn Hill'in çalışması en iyi albüm seçildi

        Lauryn Hill'in çalışması en iyi albüm seçildi

        Apple Music, tüm zamanların en iyi albümlerini açıkladı. 100 En İyi Albüm listesinin birinci sırasında Lauryn Hill'in 1998 tarihli 'The Miseducation of Lauryn Hill' adlı projesi yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:39
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        • 1

          10. Lemonade – Beyoncé

          9. Nevermind – Nirvana

        • 2

          8. Back to Black – Amy Winehouse

          7. good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) – Kendrick Lamar

        • 3

          6. Songs in the Key of Life – Stevie Wonder

          5. Blonde – Frank Ocean

        • 4

          4. Purple Rain – Prince & The Revolution

          3. Abbey Road – The Beatles

        • 5

          2. Thriller – Michael Jackson

          1. The Miseducation of Lauryn Hill – Lauryn Hill

          Apple Music, en iyi albüm için şu yorumu yazdı: Lauryn Hill'in 1998'deki ilk ve tek solo stüdyo albümü sarsıcı bir olaydı. Yalnızca dönemin en büyük yıldızlarından birinin albümü değil, bizzat dönemin ruhsal dünyasına şaşırtıcı derecede ham ve derin bir bakış sunuyordu. O, ilhamı ve yenilikçiliği onlarca yıl boyunca duyulabilen, nesilde bir kez görülen bir yetenekti ve öyle olmaya da devam ediyor.

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