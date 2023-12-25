Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Laura Lynch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Laura Lynch hayatını kaybetti

        Kurucusu olduğu 'The Dixie Chicks' adlı müzik grubuyla tanınan müzisyen Laura Lynch, 64 yaşında vefat etti. Lynch'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'nin dünya çapında hayran kitlesi olan ünlü müzik gruplarından 'The Chicks'in kurucu üyelerinden Laura Lynch'ten acı haber geldi.

          'The Washington Post'un aktardığına göre; 'The Chicks'te hem bas çalan hem de vokalleri üstlenen Lynch'ın hayata veda etti.

        • 2

          64 yaşındaki müzisyenin bir trafik kazası geçirdiği ve kazada karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı aktarıldı.

          El Paso'nun dışındaki otobanda gerçekleşen kaza sonrasında Lynch'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Diğer otomobilin sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olmadığı duyuruldu.

        • 3

          "VEFATINI ÖĞRENMENİN ŞOKUNU YAŞIYORUZ"

          Kazayla ilgili soruşturma devam ederken acı haberi ise grubun mevcut üyeleri Natalie Maines, Martie Maguire ve Emily Strayer açıkladı.

          Maines, Maguire ve Strauer, "Laura Lynch'in vefatını öğrenmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Birlikte müzik yaparak, gülerek ve seyahat ederek geçirdiğimiz zamanların kalbimizde özel bir yeri var. Laura'nın tasarım konusunda bir yeteneği, Teksas'a dair her şeye karşı bir sevgisi vardı ve grubun ilk başarılarında önemli bir rol oynadı" şeklinde konuştu.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Faul derbisi!
        Faul derbisi!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        Habertürk Anasayfa