Laura Lynch hayatını kaybetti

"VEFATINI ÖĞRENMENİN ŞOKUNU YAŞIYORUZ"



Kazayla ilgili soruşturma devam ederken acı haberi ise grubun mevcut üyeleri Natalie Maines, Martie Maguire ve Emily Strayer açıkladı.



Maines, Maguire ve Strauer, "Laura Lynch'in vefatını öğrenmenin şokunu ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Birlikte müzik yaparak, gülerek ve seyahat ederek geçirdiğimiz zamanların kalbimizde özel bir yeri var. Laura'nın tasarım konusunda bir yeteneği, Teksas'a dair her şeye karşı bir sevgisi vardı ve grubun ilk başarılarında önemli bir rol oynadı" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram