Lamine Yamal da tuzu serpti
Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe'nin yemekli şovuna ayak uydurdu. Nusret Gökçe'nin servisini ilgiyle izlediği görülen Yamal, 'salt bae' olarak dünyaya yayılan tuz serpme hareketini de ihmal etmedi
Tuzlama hareketiyle adını tüm dünyada duyuran Nusret Gökçe, restoranında ağırladığı dünyaca ünlü isimlerle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Nusret Gökçe, son olarak restoranında Barcelona’nın genç yeteneği İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ı ağırladı.
Lamine Yamal, Nusret Gökçe’nin yemekli şovuna uyum sağladı. Gökçe’nin servisini ilgiyle izlediği görülen Yamal, 'salt bae' olarak dünyaya yayılan tuz serpme hareketini yaptı.