Lahmacun tarifi: Evde en pratik şekilde nasıl lahmacun yapabilirsiniz?

Hafifçe unlanmış tezgahınızın üzerine bezeleri dizin. Üstlerini temiz bir bz ile örtüp 10 dakika kadar dinlenmede bırakın. Daha sonra bu bezeleri unlu bir zemin üzerine oval veya yuvarlak olacak şekilde açma işlemine başlayın.

Daha sonra hazırladığınız bu parçaları yağlı kağıt üzerine koyup zerine hazırladığımız iç harcını eşit bir şekilde yaymaya başlayın.