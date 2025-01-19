'La Traviata Operası' prömiyere hazırlanıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni prodüksiyonu 'La Traviata Operası', sanatseverleri

büyülemeye hazırlanıyor. Eserin prömiyeri, 23 Ocak 2025'te, Atatürk Kültür Merkezi

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Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

'La Traviata Operası',hem müziği hem de hikâyesinin derin trajedisi ve karakterlerinin unutulmazlığıyla, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2024 - 2025 sezonunun ilk prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşacak.

Alexandre Dumas'ın 1848'de kaleme aldığı 'Kamelyalı Kadın' romanı elde ettiği başarının ardından sadece edebiyat dünyasında değil, tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da yankılanarak zamansız bir hikâyeye dönüşen ölümsüz bir eser.

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Giuseppe Verdi’nin bu eşsiz hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü 'La Traviata Operası', opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor.

Verdi’nin 'Rigoletto - Il Trovatore – La Traviata' üçlemesinin en tanınmış eseri olma özelliğine sahip.

Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'ın romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne serilmektedir.

'La Traviata Operası', sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir

eleştiri aynası. Paris’in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanmaktadır. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezindedir. Onun trajedisi, bireysel arzularla toplumsal normlar arasındaki uzlaşmaz gerilimin bir yansıması.

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Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği 'La Traviata Operası', seyircileri kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

Temsillerde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Alessandro De Marchi ve Zdravkoü Lazarov yönetiyor. Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Yakup Çartık imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa’nın yönettiği eserde koreografi Kürşat Kılıç’a ait. 'La Traviata Operası'nda Violetta Valery rolünde Dilruba Bilgi / Hale Soner Kekeç; Alfredo Germont rolünde Mert Süngü / Ufuk Toker; Giorgio Germont rolünde Caner Akgün / Serhat Konukman; Flora Bervoix rolünde Ayçin Sürücüer / Elif Tuğba Tekışık; Gastone rolünde Yoel Keşap / Berk Özbek; Barone Douphol rolünde Burak Kul / Mehmet Tükel Acar; Marchese d’Obigny rolünde Şahin Dedemen / E.Erdem Gedik; Dottore Grenvil rolünde Emre Güngör / Erdem Sakarya; Annina rolünde Gülgün Özyiğit / Seda Taşpınar; Giuseppe rolünde Hazal Ata / Anıl Önder; Comissionario rolünde Çağdaş Bektaş; Alexandre Dumas(fils) rolünde Selim Borak / Sinan Kaymak; Guiuseppe Verdi rolünde Oktay Aksoy / Uğur İlter sahnede olacaklar. 'La Traviata Operası, 23 Ocak 20.00 prömiyer yaptıktan sonra 25 Ocak'ta; saat 16.00, 29 Ocak'ta; saat 20.00 ve 30 Ocak'ta; saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.