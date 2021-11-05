Yemyeşil arazi daha önce hem sakinler hem de ziyaretçiler için bir cennete benziyordu. Yerliler İspanya'nın Kanarya Adaları'nın yarı tropikal sıcaklığında muz ağaçları yetişirken, İspanyollar ve diğer Avrupalılar burada denize yakın olmak için tatil yapıyor ya da emekli olunca burada yaşamaya başlıyorlardı.