L'Etape Türkiye by Tour de France ekibi Fransa’da

Albertville - LaPlagne arasında 131 km'lik parkurda 2025 yılında 33. kez düzenlenecek L'Etape du Tour de France Dünya Şampiyonası'nda 90 ülkeden 16 bin katılımcının yer alacağı dev organizasyonda Türk bisikletçiler ilk kez start çizgisinde yer alacak.

Visa Maximiles Black L'Etape Türkiye by Tour de France'ın 2024 İstanbul etabında genel klasman lideri olarak sarı mayoya uzanan Şeniz Pamuk ve Anton Hrabovskyi, aynı yarışta kadınlar uzun parkur ikincisi olan Züleyha Dikbaş, Türkiye’yi bu prestijli şampiyonada temsil edecek. L'Etape Türkiye ekibi de bu tarihi anın bir parçası olmak üzere Fransa'da sporcuların yanında olacak.

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TÜRKİYE'DEN ÜÇ SPORCU DÜNYA SAHNESİNDE!

L'Etape Türkiye by Tour de France'ın 2024 ayağında uzun parkurun kadınlar galibi olan Rise Performance Club'tan Şeniz Pamuk, 3:26:02'lik süresiyle sarı mayoyu kazanarak L'Etape du Tour bileti kazanmıştı. Erkeklerde ise 2:55:05 ile Asperox BikePedia Racing Team’den Anton Hrabovskyi, hem genel klasman birincisi hem de 'Dağların Kralı' ünvanıyla Fransa yolunu tutmaya hak kazanmıştı. Kadınlar kategorisinde ikinci sırayı alan Asperox BikePedia Racing Team'den Züleyha Dikbaş da Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek isimler arasında yer aldı.

İstanbul, 12 Ekim 2025 Pazar günü Tour de France’ın yol bisikleti resmi amatör Black L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışına ikinci kez ev sahipliği yapacak.