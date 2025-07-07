Kyle Walker Peters için girişimler sürüyor

Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar devam ediyor.

Osayi Samuel ile 3 yıllık anlaşmaya varsa da son anda oyuncunun 4 yıllık kontrat talebi üzerine bu transferden vazgeçen siyah-beyazlılar, rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

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Southampton'dan ayrılan Kyle-Walker Peters'a talip olan siyah-beyazlılar, oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş, oyuncu için imza parası ve kontrat üzerinde pazarlıklarını sürdürürken transferdeki durumun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

SAĞ BEK GELİRSE SVENSSON GİDECEK Sağ beki öncelikli mevkilerden biri olarak gören Beşiktaş, buraya yapacağı takviyenin ardından Jonas Svensson ile de yollarını ayıracak. Norveçli futbolcuya Süper Lig'den Antalyaspor ve Kocaelispor'un yanı sıra Hollanda'dan talipler var.