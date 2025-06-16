Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın: İşte sözleşme şartları!
Fenerbahçe yeni sezonun ses getiren ilk transferini, Jose Mourinho'nun çok istediği Kyle Walker'la yapmaya hazırlanıyor. Resmi teklif yapılan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerden 2027'ye kadar geçerli sözleşme talep etti. İşte detaylar...
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de savunmaya takviye çalışmaları hız kazandı.
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Manchester City forması giyen Kyle Walker'ı gündemine alan Sarı-Lacivertliler transferi bir an önce bitirmek istiyor.
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TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre, tecrübeli oyuncuyla görüşen Jose Mourinho, transferin bir an önce tamamlanmasını yönetimden talep etti. Fenerbahçe, resmi teklifini oyuncuya iletti.
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Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 35 yaşındaki futbolcu, Sarı lacivertli ekipten 2 yıllık kontrat istedi.
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Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşırsa; İngiliz ekibiyle sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.
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Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Milan’da kiralık olarak geçirmişti. Walker, İtalyan ekibiyle 16 maça çıktı.
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadroda düşünmediğini Kyle Walker’a iletti. Deneyimli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ve kısa süre içerisinde kararını verecek.
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İç transferde de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Brigt Osayi-Samuel ile son kez görüşecek. Nijeryalı futbolcunun geleceği, hafta içinde belli olacak.