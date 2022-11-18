KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuru şartlarını taşıyan adaylar değerlendirmeye alınacak olup, üniversite öğrencilerinin ailevi durumları, maddi gelirleri 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri...