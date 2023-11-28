Kuzey Avrupa'dan Diyarbakır'a kuş göçü

"ÇEVRENİN YERLEŞİM ALANLARINA AÇILMASI BİR TEHDİTTİR"

Kabaklı Göleti çevresinin yerleşim alanlarına açılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şöyle konuştu:

"Son yıllarda artan kuraklık dolayısıyla suda ciddi bir azalma oldu ama buna rağmen bu yağışlar nispeten bunu biraz dengeledi. Bir başka sıkıntımız var. Çevrenin yerleşim alanlarına açılması. Bu kuş cennetinin korunması için yerleşimin bu civarda olmaması gerekiyor. Bu konuda hem mahalli idareciler hem de vilayetimizden destek bekliyoruz. Yerleşim yerlerini buradan uzak tutsunlar ki; bu türleri çocuklarımız, torunlarımız, doğaseverler görebilsinler. Bunları seyredebilsinler. Çevre için önemli bir nokta hepimizin bu alanı koruması ve buraya destek olması gerekiyor."