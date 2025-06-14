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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Kütüphanelerde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

        Kütüphanelerde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

        Kütüphaneler artık sadece kitap değil; bilgi, üretim, öğrenme ve buluşma merkezleri hâline geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2018'de 1.162 olan kütüphane sayısının 2025'te 1.301'e ulaştığını açıkladı: "28 milyon olan yıllık kullanıcı sayısının ise bugün 38,7 milyonu aştı. Dijital dönüşüm ve 7/24 açık kütüphanelerimizde hizmetlerle yeni bir çağ başladı."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:00
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        Kütüphanelerde tarihi rekor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, halk kütüphanelerini geleneksel yapısından çıkararak; bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürmeye devam ediyor.

        2018 yılında 1.162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla 1.301’e ulaştı. Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı ise 38,7 milyona çıktı.

        Bakanlık, yalnızca mekânsal büyüme değil; içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli adımlar attı. Kütüphaneler artık sadece kitapla buluşulan değil, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin düzenlendiği üretim merkezleri hâline geldi. 2024 yılında 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1,5 milyonu aşkın kişi katıldı.

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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

        “Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kütüphanelerimizi sadece kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri hâline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. 2018 yılında ülke genelinde 1.162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1.301’e yükselttik. Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik. Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz.”

        Gezici kütüphanelerle kırsal bölgelere ulaşılırken, bebek ve çocuklara özel tematik kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kurulan kütüphanelerle her yaştan ve profilden kullanıcıya erişim sağlandı.

        Dijital dönüşüm alanında da önemli mesafe kat edildi; Millî Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zekâ destekli hizmetler ile milyonlarca belgeye erişim kolaylaştı.

        Yapılan çalışmalarla birlikte kütüphaneler sadece kitap okunan alanlar olmaktan çıkarak; sanattan girişimciliğe, teknolojiden kültürel üretime kadar çok yönlü katkılar sunan merkezler hâline geldi.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #kütüphane
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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