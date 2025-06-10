Kütahya'da son dakika deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Haziran 2025
AFAD ve Kandilli verilerine göre Kütahya'da son dakika depremi meydana geldi. Depremin derinliği 7.71 km olarak duyurulurken sarsıntı saat 13.15'te oldu. İşte Kütahya depremine ilişkin detaylar ve son depremler listesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 10 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
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KÜTAHYA SİMAV 4.5 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.15'te merkez üssü Kütahya Simav olan bir deprem kaydedildi.
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4.5 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden7.71 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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