Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ormanlık alanda bulunan yaralı ayı yavrusu tedavi altına alındı
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Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kara yolunun 5. kilometresi yakınında yaralı bir ayı olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine ulaşan ekipler, kayalık bölgedeki yaralı ayı yavrusunu vatandaşların da yardımıyla bir kafese koyarak tedavi edilmek üzere götürdü.
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Ayı yavrusunu bulan Mustafa Mert Karabay, gazetecilere, yol yakınındaki kayaya reklam pankartı asmak için çıktıkları sırada yavru ayının inleme seslerini duyduklarını söyledi.
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Ses çıkaran canlıyı önce köpek sandıklarını belirten Karacabay, "Yanına gittiğimizde yaralı yavru ayı olduğunu fark ettik. Daha sonra durumu yetkililere bildirdik" dedi.
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Ayının, kara yolundan geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
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