BURAK ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci oldu. Burak Çelik, Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde yer aldı.