Kuru ve kabarık saçlar sıcak havaların en büyük kabusu! İşte, yazın nemini kaybeden saçlar için doğal maske önerileri!

Yaz aylarında saç telleri, tıpkı cildimiz gibi çevresel faktörlerden doğrudan etkilenir. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalan saçlar, protein yapısını kaybeder ve dış yüzeyi yıpranır. Deniz suyu ve havuzlardaki klor da saçların kurumasına ve matlaşmasına neden olur. Nem dengesi bozulan saçlar, elektriklenmeye ve kabarmaya daha yatkın hale gelir. Bu nedenle saç bakım rutinini yaz mevsimine göre uyarlamak büyük önem taşır.