Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Kuru ve kabarık saçlar sıcak havaların en büyük kabusu! İşte, yazın nemini kaybeden saçlar için doğal maske önerileri!

        Kuru ve kabarık saçlar sıcak havaların en büyük kabusu! İşte, yazın nemini kaybeden saçlar için doğal maske önerileri!

        Sıcak hava, güneş ışınları, deniz tuzu ve klor derken saçlarımız yaz mevsiminde adeta bir savaş alanına dönüşüyor. Özellikle kuru ve kabaran saçlar, nemini kaybettikçe daha da şekil almaz hale geliyor. Ancak endişelenmeye gerek yok; evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maskeler sayesinde saçlarınıza yeniden canlılık kazandırabilirsiniz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaz aylarında saç telleri, tıpkı cildimiz gibi çevresel faktörlerden doğrudan etkilenir. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalan saçlar, protein yapısını kaybeder ve dış yüzeyi yıpranır. Deniz suyu ve havuzlardaki klor da saçların kurumasına ve matlaşmasına neden olur. Nem dengesi bozulan saçlar, elektriklenmeye ve kabarmaya daha yatkın hale gelir. Bu nedenle saç bakım rutinini yaz mevsimine göre uyarlamak büyük önem taşır.

        • 2

          DOĞAL YAĞLARLA SAÇLARA YOĞUN NEM TAKVİYESİ

          Saçların kaybettiği nemi geri kazanması için doğal yağlar en güçlü yardımcılar arasında yer alır. Özellikle hindistancevizi yağı, argan yağı ve zeytinyağı saç tellerini besler, güçlendirir ve yumuşatır. Bir tatlı kaşığı hindistancevizi yağı ile bir tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırıp saç diplerinden uçlara kadar masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekletip ılık suyla duruladığınızda saçlarınızın fark edilir derecede yumuşadığını göreceksiniz.

        • 3

          YOĞURT VE BAL MASKESİYLE DERİN BESLEME

          Protein ve nem açısından zengin olan yoğurt, bal ile birleştiğinde saçlara derinlemesine bakım sağlar. 2 yemek kaşığı yoğurt ile 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Temiz saça uygulayıp 20 dakika beklettikten sonra iyice durulayın. Bu maske, hem saç derisini nemlendirir hem de elektriklenmeyi azaltır.

        • 4

          AVOKADO MUCİZESİ: KURU SAÇLARIN KAHRAMANI

          Avokado, içeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde kuru saçlar için adeta bir süper besindir. 1 adet olgun avokadoyu ezip içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve birkaç damla limon suyu ekleyin. Karışımı saçlarınıza sürüp streç filmle sarın. 30 dakika sonra şampuanlayarak yıkayın. Düzenli kullanımda saçlarınızdaki kuruluk ve matlık gözle görülür biçimde azalır.

        • 5

          YUMURTA MASKESİYLE SAÇLARA PROTEİN DESTEĞİ

          Yumurta, saçların ihtiyaç duyduğu proteini sağlar. 1 yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Karışımı saçlarınıza sürüp 20 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Bu maske saç tellerini güçlendirerek kırılmaları azaltır.

        • 6

          SÜT VE BAL İLE YUMUŞACIK SAÇLAR

          Süt, saçlara doğal parlaklık kazandırırken bal ise nemi hapseder. 1 çay bardağı süt ile 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp saçlarınıza uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayın. Bu maske sayesinde saçlarınız hem nemlenir hem de daha kolay şekil alır hale gelir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Aile tatili
        Aile tatili
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Fenerbahçe'den yıldız hamleleri: Vlahovic, Sane!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        Yurt genelinde sıcaklık 30'ların üzerinde! Ateş gibi bir cumartesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Habertürk Anasayfa