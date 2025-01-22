TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çanakkale'deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Denizi'nde meydana gelen ve Çanakkale başta olmak üzere, çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti
Giriş: 22.01.2025 - 01:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurtulmuş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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