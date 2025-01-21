Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu | Son dakika haberleri

        Çanakkale Ayvacık'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

        AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar depremi İstanbul'da da hissettiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 23:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Ayvacık'ta korkutan deprem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

        Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

        REKLAM

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "İlimizde de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmekte olup şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

        "Deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce ilçe ve köylerimizde yapılan taramalar sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Enerji ve haberleşme kesintisi yaşanmadığı bilgisi alınmış olup, AFAD ekiplerimiz sahada incelemelerine devam etmektedir."

        Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından "Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" açıklamasını yaptı.

        YUNANİSTAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

        Öte yandan komşu Midilli Adası'nda da 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.

        Sarsıntı Sakız Adası'da da hissedildi. Henüz herhangi bir hasar ve yaralanma bildilrilmedi.

        SON DEPREMLER

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa