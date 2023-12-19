Kurt Russell: Eğer benden bunu isterse yaparım
Ünlü oyuncu Kurt Russell, Quentin Tarantino'nun son filmi 'The Movie Critic'te yer alacağı söylentilerine yanıt verdi
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Quentin Tarantino ile ilk olarak 'Ölüm Geçirmez'de çalışmaya başlayan oyuncu Kurt Russell, daha sonra 'Nefretin Sekizlisi' ve 'Bir Zamanlar Hollywood'da filmlerinde de rol almıştı.
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Kurt Russell, yaptığı bir söyleşide Quentin Tarantino'nun son filmi 'The Movie Critic' ile ilgili söylentilere değindi. Russell, Tarantino'nun gelecek filminde rol alıp, almayacağını henüz bilmediğini açıkladı.
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"SİZİ ARIYOR VE İŞE KOYULUYORSUNUZ"
ABD'li oyuncu, önceki işbirliklerinin keyifli geçtiğini vurgulayarak, Quentin Tarantino ile bir kez daha çalışmaya kesinlikle açık olduğunu da sözlerine ekledi.
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"Hiçbir fikrim yok, hiç bilmiyorum" diyerek sözlerine başlayan Kurt Russell, "Sizi arıyor ve işe koyuluyorsunuz. Onunla çalışmayı seviyorum. Uzun zaman önce 'Ölüm Geçirmez'i çektiğimizde, 'Evet, 10 tane yapacağım. 60 yaşıma geldiğimde işim bitmiş olacak' demişti" şeklinde konuştu.
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"EĞER BENDEN İSTERSE BUNU YAPARIM"
60 yaşındaki yönetmenin planına sadık kaldığını söyleyen Kurt Russell, "O zamandan beri bu konu hakkında konuşuyor ve bence mantığı doğru. Eğer benden isterse bunu yaparım. O, birlikte çalışması eğlenceli bir insan, harika biri...
Fotoğraflar: AP, Reuters