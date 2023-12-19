Kurt Russell: Eğer benden bunu isterse yaparım

"EĞER BENDEN İSTERSE BUNU YAPARIM"



60 yaşındaki yönetmenin planına sadık kaldığını söyleyen Kurt Russell, "O zamandan beri bu konu hakkında konuşuyor ve bence mantığı doğru. Eğer benden isterse bunu yaparım. O, birlikte çalışması eğlenceli bir insan, harika biri...



Fotoğraflar: AP, Reuters