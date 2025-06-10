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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!

        Adana'da, döner yerken başına kurşun isabet eden Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Malgir'in durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kurşunun dönerci dükkanının tavanından içeri düştüğü tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:50
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        Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
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        Adana'da kan donduran olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dönercide dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

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        Burada başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, ameliyata alındı. Ahmet Malgir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        KURŞUN TAVANDAN İÇERİ DÜŞTÜ

        Polis tarafından yapılan ilk incelemede, kurşunun dönerci dükkanını tavanından içeri düştüğü belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
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