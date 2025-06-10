Kurşun tavandan içeri düştü! Döner yerken vuruldu!
Adana'da, döner yerken başına kurşun isabet eden Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Malgir'in durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kurşunun dönerci dükkanının tavanından içeri düştüğü tespit edildi
Adana'da kan donduran olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dönercide dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Burada başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, ameliyata alındı. Ahmet Malgir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
KURŞUN TAVANDAN İÇERİ DÜŞTÜ
Polis tarafından yapılan ilk incelemede, kurşunun dönerci dükkanını tavanından içeri düştüğü belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.