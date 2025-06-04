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        Haberler Bilgi Gündem KURBAN KESİM VAKTİ || Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Diyanete göre kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Diyanete göre kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi?

        İslam alemi için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Kurbanlık hayvanlarını satın alan milyonlarca Müslüman, kurban ibadetini yerine getirmeyi bekliyor. Geri sayım sürerken kurban kesim vakti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Toplam 4 gün süren bayram günleri içinde ne zamana kadar kesim yapılabileceği merak konusu oldu. Peki, kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Diyanete göre kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? İşte, Diyanet ile kurban kesme günleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:07
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        • 1

          Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Yılın ikinci dini bayramında, İslam dininde farz ibadetlerden biri olan kurban ibadeti yerine getirilecek. Binlerce Müslüman, 4 günlük bayram süresince ne zamana kadar kesim yapılabileceği hakkında araştırmalara başladı. Bu noktada ‘’Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? ‘’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban kesim vakti ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki, kurban ne zamana kadar kesilir, son gün kesilir mi? İşte cevaplar…

        • 2

          KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

          Diyanet’in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre;

          Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

          Kurbanlıkların, mutlaka Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekir. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.

        • 3

          KURBAN BAYRAMIN SON GÜN KESİLİR Mİ?

          Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramı'nın son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değildir.

          Ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.

        • 4

          Konuyla ilgili açıklama şöyle:

          "Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

          Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

        • 5
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