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        Haberler Kısayol Kurban kesim bedeli 2024: Bu sene kurban kesim bedeli ne kadar Diyanet? Yurt içi ve yurt dışı vekaleten kurban kesim fiyatı

        Bu yıl kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet 2024 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini açıkladı

        16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı'na bir ay kaldı ve kurban arayışıyla beraber, bayram telaşı başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini; Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise kurban bedelini açıkladı. İşte, kurban kesim bedelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 07:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 07:52
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        • 1

          Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Ülke genelinde kurban pazarları kurulmaya başlandı. Bu sene Haziran ayında idrak edilecek bayram için hem Diyanet İşleri'nden hem Kızılay'dan açıklama geldi. Peki, 2024 kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL olarak belirlendi? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

          Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 11.750 TL, yurt dışı 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

        • 3

          KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

          Vatandaşlar, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden bağış yapabilir.

        • 4

          KURBAN VEKALETİ NASIL VE NEREDEN VERİLİR?

          Başkan Erbaş, kurban için vekaletin TDV mıbil uygulaması üzerinden verilebildiğini açıkladı. Daha fazla bilgi almak isteyenler ise kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir.

        • 5

          81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK

          Kurban Bayramı'nda, vatandaşlarınn bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde ve pek çok ilçe merkezinde toplamda 1003 şube aracılığıyla kurban bağış stantları kurulacak.

        • 6

          KIZILAY 2024 YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BEDELİNİ AÇIKLADI

          Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2024 kurban bedeli fiyatlarını açıkladı.

          Yılmaz, "Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'." ifadelerini kullandı.

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