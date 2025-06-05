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        Haberler Bilgi Gündem Kurban eti nasıl dağıtılır ve nasıl pay edilir? Diyanet ile Kurban eti dağıtımı

        Kurban eti nasıl dağıtılır ve nasıl pay edilir?

        Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan Müslümanlar, kurban etinin nasıl pay edilmesi gerektiğini merak ediyor. Kurban kesiminin ardından etin kimlere ne şekilde dağıtılacağı, dini bakımdan önem taşıyor. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban eti dağıtımıyla ilgili açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Peki, "Kurban eti nasıl dağıtılır ve kimlere pay edilir?" İşte Diyanet kurban eti dağıtımı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 22:12 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:33
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        • 1

          Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bu özel günün manevi atmosferi içerisinde, kurban etinin nasıl paylaştırılması gerektiği de merak konusu. "Kurban eti kimlere verilmeli, nasıl dağıtılmalı?" soruları ise vatandaşların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. İşte kurban etinin nasıl pay edilmesi gerektiğine dair detaylar...

        • 2

          KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

          Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurbankesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularlapaylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ,10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemdekurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz.Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

        • 3

          KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?

          Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir. Şayet satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir. Kurbanın bu parçalarının veya satımı halinde parasının hayır işlerine sarfedilmesine, diğer bir anlatımla tasadduk etmenin dinen câiz olduğu kişi ve yerlere verilmesine özen gösterilmelidir. Bu parçalar da kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli, aynı anlayış ve amaçla (Allah rızâsına uygun şekilde ve uygun yere) sarfedilmeli veya tüketilmelidir. Şayet kurban ücretle kestirilmişse, kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez.

        • 4

          KURBAN KESİLİRKEN ÜCRETİ DERİ İLE ÖDEMEK CAİZ MİDİR?

          Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücretalması caizdir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etininbir kısmı verilemez. Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek içingerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hz.Ali’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başındadurmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti veonlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120-121; Müslim, Hac, 348; Ebû Dâvûd,Menâsik, 21)

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