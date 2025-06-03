Bir Kurban Bayramı için daha bekleyiş başladı. İslam inancına göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen Kurban Bayramı, dini bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıkladı. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?