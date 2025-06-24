Caner Güngördü, "Bu, önümüzdeki zamanlarda kışa doğru arı kayıplarına neden olacaktır. Çevre illerimizden de aynı sıkıntı geliyor. Sadece ilimizde değil, bölgemizde bir kuraklık var. Arıcılık olarak çok zor günler geçireceğimiz kesin. Zaten 2 yıldır umduğunu bulamayan ilimiz arıcıları, bu yılın da böyle geçmesiyle çok zor günler geçirecek" ifadelerini kullandı.