Kars ile Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün kış aylarında donmasıyla doğanın bir başka güzelliği gözler önüne seriyor. Uluslararası birçok belgesel filme de konu olan Çıldır Gölü, en çok kış aylarında ziyaret ediliyor.

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Ziyaretçiler, atlı kızakla gezinti yapmanın veya buz altında balık tutmanın keyfini yaşıyor. Çıldır Gölü'nün donmasını bir başka şekilde değerlendiren kişi ise buz pateni sporcusu Kumsal Belin.

Kumsal Belin, ilk kez geçtiğimiz yıl gittiği Çıldır Gölü'nde buz pateni yapma keyfini yaşadı. Belin, donmuş Çıldır Gölü’ndeki dans gösterisini bu yıl da tekrarladı.

Kumsal Belin'in dans gösterisi, fotoğrafçı Eyüp Taha Yıldırım tarafından görüntülendi.

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