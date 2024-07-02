Kumru Tibet Aydın: Bugün, tam 3 sene oldu

Hülya Koçyiğiy, başrollerini paylaştıkları 'Son Hıçkırık' adlı filmden bir video paylaşıp; "Canım arkadaşım, sen gideli bugün tam 3 yıl oldu. Geride bıraktıklarınla, dokunduğun kalplerle her gün bizimlesin aslında sen… Türk sinemasına hem oyuncu hem de yönetmen olarak adını altın harflerle kazıyan büyük usta, sevgili arkadaşım seni özlemle, rahmetle anıyorum." şeklindeki ifadeleri kullandı.