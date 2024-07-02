Kumru Tibet Aydın: Bugün, tam 3 sene oldu
1 Temmuz 2021'de 82 yaşındayken hayatını kaybeden Kartal Tibet, 3'üncü ölüm yıl dönümünde kızı Kumru Tibet Aydın, Hülya Koçyiğit ve 'Düşman'daki rol arkadaşı Emel Sayın tarafından anıldı
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Türk sinemasının ünlü jönü ve yönetmeni Kartal Tibet'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
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82 yaşında hayatını kaybeden usta ismin ölüm yıl dönümünde kızı Kumru Tibet Aydın, Hülya Koçyiğit ve ünlü şarkıcı Emel sayın sosyal medya paylaşımlarıyla andı.
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Kumru Tibet Aydın, babası ve annesi Gündüz Tibet ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşıp; "Bugün, tam 3 sene oldu. Hâlâ, eski mutlu günlerimizdeki gibi kanatlarının altında hissediyoruz kendimizi. İyi ki sen baba" ifadelerine yer verdi.
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Hülya Koçyiğiy, başrollerini paylaştıkları 'Son Hıçkırık' adlı filmden bir video paylaşıp; "Canım arkadaşım, sen gideli bugün tam 3 yıl oldu. Geride bıraktıklarınla, dokunduğun kalplerle her gün bizimlesin aslında sen… Türk sinemasına hem oyuncu hem de yönetmen olarak adını altın harflerle kazıyan büyük usta, sevgili arkadaşım seni özlemle, rahmetle anıyorum." şeklindeki ifadeleri kullandı.
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1973'te 'Düşman'da birlikte rol aldığı Emel Sayın ise Kartal Tibet ile olan bir fotoğrafı yayımlayıp; "Sevgili Kartal Tibet'in vefatının 3'üncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram