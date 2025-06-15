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        Haberler Spor Futbol Kulüpler Dünya Kupası'nda Messi'li açılış maçında gol yok! - Futbol Haberleri

        Kulüpler Dünya Kupası'nda Messi'li açılış maçında gol yok!

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Al Ahly ile Inter Miami 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:51
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        Messi'li açılış maçında gol yok!
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        Yeni formatıyla dikkat çeken FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Inter Miami ile Al-Ahly arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, turnuvanın açılış maçında Mısır temsilcisi Al-Ahly ile 0-0 berabere kaldı.

        İlk yarıda iki takım da gol için yüklense de skor değişmedi. Al-Ahly, 43. dakikada Mahmoud Trezeguet'nin kaçırdığı penaltıyla öne geçme fırsatını değerlendiremedi. İkinci yarıda Inter Miami üstün olan taraftı. Messi'nin son dakikalarda gole çok yaklaştığı anlarda rakip kaleci gole izin vermezken, bir başka pozisyonda ise top direkten döndü.

        Bu sonuçla iki ekip turnuvaya birer puanla başlarken, Al-Ahly favori gösterilen Inter Miami karşısında aldığı sonuçla dikkat çekti.

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        Trezeguet'nin kullandığı penaltıyı kurtaran Inter Miami kalecisi Oscar Ustari maçın oyuncusu seçildi.

        İki takımın kalan fikstürü:

        Inter Miami: 19 Haziran'da Porto, 23 Haziran'da Palmeiras

        Al-Ahly: 19 Haziran'da Palmeiras, 23 Haziran'da Porto

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