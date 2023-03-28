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Küçükçekmece'de okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin 1 gözaltı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir okul servisinde öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansıyan servis şoförü, gözaltına alındı

Giriş: 28.03.2023 - 07:04 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin 1 gözaltı
Okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin 1 gözaltı
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AA

İstanbul Küçükçekmece'de, okul servisinde şiddet görüntülerine ilişkin servis şoförünün yakalandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada 'Küçükçekmece'de ortaokul servisinde çocuklara şiddet' başlığı ile yer alan görüntülere istianeden yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Mart 2023 tarihinde görüntülerde yer alan ve öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförünün A.H. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Tevfikbey Mahallesi'nde yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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