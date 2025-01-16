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        Haberler Kültür-Sanat Küçük Acılar, Büyük Şarkılar PASAJ İstanbul’da

        Küçük Acılar, Büyük Şarkılar PASAJ İstanbul’da

        Small Pains, Great Songs (Küçük Acılar, Büyük Şarkılar) başlıklı projenin sergisi, avuç içine sığacak büyüklükteki sanatçı kitaplarını sanatseverlerle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:57
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        Küçük Acılar, Büyük Şarkılar PASAJ İstanbul'da
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        PASAJ İstanbul Small Pains, Great Songs (Küçük Acılar, Büyük Şarkılar) başlıklı projenin sergisini Barın Han’daki mekânında sanatseverlerle buluşturuyor.

        8 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek Küçük Acılar, Büyük Şarkılar’da avuç içine sığacak büyüklükteki sanatçı kitaplarından oluşan özgün koleksiyon otuzu aşkın sanatçının işini bir araya getiriyor.

        Konseptini PASAJ’ın kurucu üyelerinden Seçil Yaylalı’nın kurguladığı Small Pains, Great Songs

        sanatçıların kişisel mücadelelerinden ve içsel dünyalarındaki kırılmalardan beslenen bir sanatçı kitabı koleksiyonu.

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        Her biri avuç içine sığabilecek boyutlardaki mini kitaplar birbirinden farklı ve eşsiz dünyalar barındırıyor.

        Sanatçının içsel acılarından doğan büyük yaratıcılıklar küçücük bir objede vücut buluyor. Her kitap kendine has bir estetik dile ve duygusal derinliğe sahip.

        Proje sanatçılara özgür bir ifade biçimi olarak küçük kitaplara odaklanmalarını ve kendi pratiklerini bu kitaplarla görünür kılmayı öneriyor.

        Projenin başlığı Theodor W. Adorno'nun Minima Moralia adlı kitabında Heinrich Heine'nin "Büyük kederlerimden küçük şarkılar yapıyorum" şiirinden esinlenerek adlandırdığı "Küçük Acılar, Büyük Şarkılar" bölümünün başlığından alınmış. Adorno sanatın en derin, en etkili formlarının, sanatçının içsel acılarıyla hesaplaşarak ortaya çıktığını savunur. Bu bağlamda "Small Pains, Great Songs" büyük acıların küçük sanat eserlerine dönüşümünü sorguluyor, sanatçıların içsel hesaplaşmalarının izlerini taşıyor. Sergide her sanatçının tek edisyonlu, seri hâlinde ürettiği kitaplar yer alıyor. Projenin üretim ortağı ise Barın Cilt Evi. Çeşitli teknik ve tasarımlarla üretilmiş kitapların bazıları Barın ciltleme evinden zanaatkar Turan Coşkun tarafından ciltlendi.

        KATILIMCI SANATÇILAR

        Projenin ilk sergisi 2024 Haziran ayında Basel’de düzenlenen “I Never Read” kitap fuarında gerçekleşmişti. Fuarda Abdullah Güler, Alannah Robins, Arzu Arbak, Beatrice O’Connell, Eda Sarman, Ekmel Ertan, Elvan Erdin, Esin Turan, Eser Epözdemir, Gülşah Bayraktar, Günseli Baki, Nergiz Yeşil, Seçil Yaylalı, Selin Atik ve Züleyha Altıntaş’ın kitapları izleyiciyle buluşmuştu.

        Proje sergisinde ise bu sanatçıların yanı sıra Almıla Yıldırım, Anıl Özge Avcı, Aslımay Altay Göney, Ayşecan Kurtay, Betül Akzambaklar, Başak Karafaki, Ceyda Oskay, Deniz Varlı, Desen Halıçınarlı, Elif Bursalı, Elif Köse Akdemir, Erkan Nazlı, Ferahi Mengeş, Giorgio Caione, Giulia Gentilcore, Hatice Şencan, Hatiye Garip, İpek Kay, Loya Kader Öztürkmen, Meryem Koç, Özce Coşkun, Özge Enginöz, Şükriye İnan Çalapkulu, Türkan Akkulak Koç ve Zekiye Nazlı yer alıyor.

        Sergi Salı ve Cumartesi günleri ve 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Küçük Acılar, Büyük Şarkılar
        #PASAJ İstanbul
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