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        Haberler Magazin Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı

        İki günlük kısa bir ayrılığın ardından barışan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, Amsterdam'da romantik bir tatile çıkarak birlikte ayrılık sonrası ilk paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:37
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        • 1

          Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, kısa süreli bir ayrılık süreci yaşamıştı. Ancak bu ayrılık yalnızca iki gün sürmüştü.

        • 2

          Çift, yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı. Bir etkinliğe katılan Aka, ayrılığın iç yüzünü şu ifadelerle açıklamıştı; Biz, her çift gibi kavga ettik, tartıştık. Hafsanur, beni takipten çıktı, sonra barıştık ama böyle konuları bize sorun. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmaya gerek yok. Tartıştık sadece. Ayrılık durumumuz yok"

        • 3

          Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Barışmalarının ardından ünlü çift, Amsterdam’da romantik bir tatile çıktı.

        • 4

          Hafsanur Sancaktutan, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak gönderisine; "Çok mutlu" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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