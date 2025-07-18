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        Haberler Magazin Kubilay Aka'dan köfte şov: Tek rakibim annem - Magazin haberleri

        Kubilay Aka'dan köfte şov

        Mutfakta hünerlerini sergileyen Kubilay Aka, köfte yaptı. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine, "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 08:24 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:24
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        Mutfakta köfte şov
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        Zaman zaman sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayımlayan Kubilay Aka, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Kubilay Aka, bu kez mutfağa girip yemek yaptı. Mutfakta hünerlerini sergileyen oyuncu, o anları da "Köftede tek rakibim annem" notuyla yayımladı.

        Hafsanur Sancaktutan da sevgilisi Kubilay Aka'nın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.

        Hafsanur Sancaktutan, sevgilisine "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.

        Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan
        Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan
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        #Kubilay Aka
        #köfte
        #Hafsanur Sancaktutan

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