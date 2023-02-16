"18 FAY HATTINDA KIRILMA BEKLENİYOR"
Türkiye'de 20 fay hattında kırılma bekleniyordu. 6.8'lik Elazığ ve 7.7'lik Pazarcık'ın ardından bu sayı 18'e düştü. Bununla birlikte; Hatay'dan geçen parça da uzun zamandır deprem üretmiyor. Sismik boşluk sınıfında değerlendirilen İstanbul'un güneyinde de bir hat var.
Bingöl tarafında, Gölbaşı'nın kuzeyinde yine Doğu Anadolu Fayı'nda, Erzincan'da Güneysu, İzmir'de Tuzla fayı, Balıkesir'de Gökçeyazı segmenti korkutan fay hatları. Yakın gelecekte deprem üretebilir."