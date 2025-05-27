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        Haberler Dünya Kremlin'den Donald Trump yorumu: Aşırı duygusal yük belirtisi gösteriyor | Dış Haberler

        Kremlin'den Donald Trump yorumu: Aşırı duygusal yük belirtisi gösteriyor

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair açıklamada bulunmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "Tamamen çıldırdı." ifadelerini kullanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın ifadelerinin aşırı duygusal yükten kaynaklandığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.05.2025 - 01:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:11
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        Kremlin'den Trump yorumu
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        ABD Başkanı Donald Trump, gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" söylemişti.

        Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

        Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Peskov, Trump'ın sözlerinin sahip olduğu aşırı duygusal yükün belirtisi olduğunu ifade etti.

        Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

        Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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