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        Haberler Dünya Kraliyet Ailesi'nden tasarruf tedbiri | Dış Haberler

        Kraliyet Ailesi'nden tasarruf tedbiri

        Buckingham Sarayı, maliyetleri kısmak amacıyla Kral Charles'ın kullandığı kraliyet treninin 2027'ye kadar hizmetten kaldırılacağını açıkladı. Karar, trenin kullanımının ve maliyetinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:43
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        Kraliyet Ailesi'nden tasarruf tedbiri
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        CNN International'ın haberine göre İngiliz Kraliyet Ailesi artırılmayan bütçelerini daha verimli kullanmak adına çalışmalara başladı. Buckhingham Sarayı'nın tadilata girmesiyle birlikte daha da bütçesi kısılan kraliyet mensupları şahsi araçlarını, balo davetleri ve daha birçok harcamadan kısarak daha ekonomik bir yaşam tarzını benimsemeye başlayacak.

        Buckingham Sarayı Pazartesi günü yayınladığı finans bildirisinde İngiliz hükümetinin bu sene saraya harcama olarak 86.3 milyon pound bütçesi verdiğini kamuoyuna duyurdu.

        "Egemen Hibe" adı verilen bu kaynak saray ve kraliyet ailesinin şahsi ve görevleri için harcayacakları paranın kaynağını oluşturuyor ve bütçe İngiliz vatandaşlarının vergileriyle toplanıyor. Bunun karşılığında Kral, merkezi Londra'daki birçok mülkten, Ascot Hipodromu'ndan, İngiltere deniz yataklarından, Kuzey İrlanda ve Galler'den gelen gelirleri 1760 yılından bu yana "Taç Mülkü" adı verilen, ne hükümetin ne de kralın söz sahibi olduğu bir kamu fonuna devrediyor.

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        EGEMEN HİBE VE KAMUSALLAŞTIRMA

        Egemen Hibe'nin monarşi ve temsilcilerinin giderlerini karşılama, görevlerinin masraflarını karşılama, seyahat, personel ve tarihsel mülklerin korunma giderlerini ödeme gibi görevleri bulunuyor. Fakat önemli olarak saray personellerinin güvenlik giderleri sayı fazlalığından ve fazla tutar sebebiyle bu bütçeye dahil edilmiyor.

        Toplam bütçe resmi olarak 86,3 milyon pound olsa da, kanun emriyle 34,5 milyon poundluk bölümü Buckhingham Saray'’nı yenilemek amacıyla ayrılmış durumda.

        ŞAHSİ TRENİ HİZMETTEN ALINACAK

        Kraliyet Ailesi tasarruf sebebiyle kullandıkları kraliyet trenini kullanmayı düşünüyor. Kraliyet, 1842 yılından beri ilk olarak Kraliçe Viktorya'nın kullandığı Slough şehrinden Londra Paddington İstasyonu'na uzanan şahsi vagonlu hattı kullanıyordu.

        Ayrıca Kraliyet Ailesi çevreye duyarlılık konusunda daha dikkatli olmak amacıyla filosunu elektrikli araçlara geçirmeye başladı.

        Kraliyet Ailesi, geçen yıl hedef tarih belirtmeden, araç filosunu "neredeyse tamamen elektrikli" hale getirmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Diğer yandan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne sağlanan finansman düzeyi uzun süredir eleştirilere neden oluyordu.

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