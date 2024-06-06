Kral Charles ve Kraliçe Camilla anma töreninde gözyaşlarını tutamadı

Kanser teşhisi konulduktan sonraki ilk halka açık konuşmasını bu anma etkinliğinde yapan Kral Charles; "Bugün ve yaşamlarımız boyunca duyduğumuz cesaret, dayanıklılık ve dayanışma hikâyeleri bizi harekete geçirmekten, ilham vermekten ve o büyük savaş zamanı kuşağına neler borçlu olduğumuzu bize hatırlatmaktan geri kalmıyor" dedi.

Charles ayrıca, “Zalimliğin yerine özgürlüğün getirilmesinde onların hizmetlerini ve fedakarlıklarını bizlerin ve gelecek nesillerin unutmamasını sağlamak bizim görevimizdir” ifadesini kullandı.