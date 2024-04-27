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        Haberler Dünyadan Kral Charles, kamu görevlerine geri dönüyor - Magazin haberleri

        Kral Charles, kamu görevlerine geri dönüyor

        Buckingham Sarayı, güç ve kararlılığın bir göstergesi olarak, taç giymelerinin birinci yıldönümlerini anmak üzere Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın bir portresini yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:18
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          Buckingham Sarayı, şubat ayında kanser teşhis konulan 75 yaşındaki Kral Charles ve 76 yaşındaki Kraliçe Camilla taç giyme yıldönümüleri için bir fotoğraf yayınladı. Kanser tedavisine rağmen saray, Kral Charles'ın yakında kamu kraliyet görevlerine devam edeceğini de açıkladı.

        • 2

          Fotoğraf, Kral Charles ile Kraliçe Camilla 19'uncu evlilik yıldönümlerinin ertesi günü olan 10 Nisan'da Buckingham Sarayı'nın bahçesinde çekildi.

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          KAMU GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR

          Buckingham Sarayı, kraliyet çiftinin kamusal hayata dönüşüne hazırlanırken, önümüzdeki nişanlar ve olaylara dair beklentiler artıyor. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, devlet ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktan tören etkinliklerine katılmaya kadar görevlerini yerine getirmeye hazır.

        • 4

          Buckingham Sarayı'nın, yaptığı son açıklama, 5 Şubat'ta Charles’ın ocak ayında iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle gördüğü tedavinin ardından kanser olduğunun ortaya çıktığı duyurulmuştu. Yeni yapılan son açıklama ise İngiliz basınında kralın sağlık durumunun bilinenden kötü olduğu, kanser tedavisinin devam etmesine rağmen sağlığının bozulduğu iddialarından sonra geldi.

          Fotoğraflar: Backgrid UK, Avalon, Suttherstock

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