KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Ancak ÖSYM'nin takvimine göre KPSS tercihleri 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.